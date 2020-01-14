Хартум, , 14:18 — REGNUM В столице Судана, городе Хартум были слышны выстрелы, об этом 14 января сообщает Reuters.

Подробности инцидента пока не сообщаются, единственное что известно — стрельба произошла в одном из зданий, используемых сотрудниками правопорядка.

Напомним, прошедший 2019 год выдался для Судана напряженным. С самого его начала в стране проходили массовые акции протеста, приведшие к военному перевороту и свержению президента страны Омара аль-Башира.

В настоящее время правительство разделено между представителями гражданской оппозиции и военными.

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