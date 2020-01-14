Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:15 — REGNUM В Нижнем Тагиле правоохранительные органы объявили в розыск мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Как сообщает информационный портал Е1, нападение на ребёнка произошло в подъезде дома № 22 по улице Матросова ещё 3 января.

Информацию об этом подтвердили в полиции и региональном следственном управлении СКР. Силовики разыскивают подозреваемого мужчину 35−40 лет, худощавого телосложения, рост 165−170 сантиметров, волосы темно-русые.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошёл 7 января в Советском районе Челябинска. В тот день неизвестный напал на двух школьниц в подъезде дома.

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