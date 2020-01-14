Нальчик, , 14:07 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пострадал при восхождении на гору Пастухова альпинист из Минска. При падении он получил травму и запросил помощь спасателей, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе регионального управления МЧС.

К нему на помощь выдвинулась группа спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС. Шестеро специалистов помогли пострадавшему альпинисту, совершавшему восхождение в одиночку, спуститься на поляну Азау.

В настоящее время он передан в руки медикам. У 37-летнего пострадавшего диагностирована травма грудной клетки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 января 2020 года в селе Эльтюбю Чегемского района Кабардино-Балкарии во время неудачной жесткой посадки параплана погиб 19-летний житель Ставропольского края. Второй участник полета с многочисленными переломами попал в больницу. Он приехал на отдых из Тольятти.