Берлин, , 14:12 — REGNUM Немецкие правоохранители провели масштабную операцию против исламистов, предположительно готовивших крупный теракт. Об этом говорится в совместном пресс-релизе полицейского управления и генеральной прокуратуры Берлина, опубликованном 14 января в «твиттере» прокуратуры.

В операции задействовали 180 правоохранителей, она охватила четыре федеральные земли: Берлин, Бранденбург, Северный Рейн — Вестфалию и Тюрингию. Итогом стало изъятие холодного оружия, денег и информации с цифровых носителей.

Издание Bild уточняет, что в подготовке теракта подозревают выходцев из Чечни. Арестованы по меньшей мере три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в немецком Оффенбахе задержали трех иностранцев, предположительно готовивших теракт.

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