Тегеран, , 14:03 — REGNUM Власти Ирана арестовали подозреваемых в крушении самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», в результате которого погибли 176 человек. Об этом сообщает ILMA со ссылкой на представителя судебной власти республики Голамхоссейн Эсмаили.

«Люди по этому делу уже арестованы. Пока мы находимся на начальном этапе расследования», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана признали, что пассажирский самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит по ошибке системой ПВО, которая ждала ответного удара Соединенных Штатов на иранскую ракетную атаку по американским базам в Ираке. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

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