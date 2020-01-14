Чебоксары, , 14:02 — REGNUM Заболеваемость ОРВИ в Чувашии пошла в рост, превышая среднемноголетние уровни. Об этом свидетельствуют данные управления Роспотребнадзора по республике, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Чувашии на второй неделе нового года (с 3 по 9 января) заболели 2456 человек. Из них почти 60% заболевших — несовершеннолетние. Госпитализированы 90 больных, в том числе 76 — дети.

Показатель заболеваемости составил 200,8 на 100 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели в 1,5 раза и среднемноголетнего уровня — на 1,5%. При этом показатель был ниже порогового уровня на 58,8%.

В Чебоксарах заболели 1643 человека, что выше уровня предыдущей недели в 1,3 раза, среднемноголетнего уровня — на 1,2%. Показатель заболеваемости составил 324,8 в расчёте на 100 тыс. населения.

Всего с начала эпидсезона в Чувашии лабораторно обследовано 982 больных ОРВИ, возбудители заболевания определены у 409 (41,6%), из них вирус гриппа А (H1N1/2009) выделен у двух пациентов, вирус гриппа А (H3N2) — у одного больного, вирус гриппа В — у 16 человек, вирусы парагриппа — у 39 заболевших, аденовирусы — у 282. Кроме того, у 26 больных определены несколько вирусов.

В управлении Роспотребнадзора по Чувашии напоминают, что грипп — единственная острая респираторная вирусная инфекция, влекущая за собой «серьёзные осложнения, которые не только нарушают работу организма, но и опасны для жизни».

«Источником инфекции является больной человек. Важную роль в передаче инфекции играют больные со стертой формой инфекции, переносящие заболевание «на ногах», — отмечают в ведомстве, подчёркивая, что для людей, имеющих противопоказания к вакцинации, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и принципов здорового образа жизни.