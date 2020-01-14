Волгоград, , 14:00 — REGNUM Подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию разыскивают полицейские в Волгограде, сообщили 14 января в пресс-службе регионального УМВД. Мужчина с ножом похитил из офиса три тысячи рублей.

Сигнал тревоги на пульт частного охранного предприятия поступил 13 января от одного из павильонов микрофинансовой организации, расположенной в Краснооктябрьском районе города. Незнакомец вошёл в офис, вытащил из куртки нож, и, угрожая работникам, забрал три тысячи рублей. После этого грабитель скрылся, задержать его по «горячим» следам охранникам не удалось.

В полиции есть запись с камеры видеонаблюдения: мужчина одет в неприметную тёмную одежду, на лице у него шарф чёрного цвета. Всех, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемого, просят сообщить в УВД.