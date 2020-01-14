Сыктывкар, , 13:49 — REGNUM Воркутинский городской суд начал предварительные слушания по уголовному делу о гибели 36 шахтеров и горноспасателей при взрыве на шахте «Северная».

Как пишет БНК, на скамье подсудимых 14 человек, включая первого заместителя гендиректора АО «Воркутауголь» Дениса Пайкина, помощника директора по охране труда Олега Бабиченко, директора шахты Михаила Тимофеева. Они обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, главному государственному инспектору Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора Павлу Маслову предъявлено обвинение в халатности.

Следователи полагают, что нарушения требований промышленной безопасности, ставшие причиной трагедии, носили системный характер и продолжались на протяжении нескольких лет.

Свою вину признал пока только один из обвиняемых — заместитель начальника участка аэрологической безопасности Александр Халиченко. Он дал показания о системных нарушениях правил безопасности на шахте. Остальные обвиняемые отрицают свою причастность к совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля 2016 в Воркуте на шахте «Северная» на глубине 780 метров из-за выброса метана произошло два мощных взрыва, повлекшие за собой обрушение породы. На тот момент под землей находились 111 человек. Из шахты был эвакуирован 81 горнорабочий. 30 шахтеров были признаны погибшими. В ночь на 28 февраля на шахте прогремел третий взрыв, который унес жизни еще шести человек, в том числе пятерых горноспасателей.