Исетский район, Тюменская область, , 13:36 — REGNUM В Тюменской области раскрыта кража икон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Преступление было совершено в доме жителя села Исетское. К мужчине 1958 года рождения заявилась в гости со спиртным знакомая, которая зная, где и что взять, а также о немощности хозяина, вынесла телефон владельца дома и две иконы. Похитительницу задержали полицейские по горячим следам.

На данный момент назначена искусствоведческая экспертиза икон, дабы установить ущерб, нанесённый владельцу имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабёж»). Отмечается, что 59-летняя обвиняемая неоднократно судима.