Киев, , 13:32 — REGNUM Уголовное дело открыла Национальная полиция Украины в связи с прорывом тепломагистрали в районе торгового центра Ocean Plaza в Киеве, сообщили 14 января в пресс-службе ведомства.

«Начато уголовное производство по части 1 статьи 270 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы», — сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать полиция, обеспечивая правопорядок.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате прорыва трубы крупного диаметра, торговый центр и прилегающие улицы в Киеве залило кипятком. По данным полиции, пострадали десять человек.

Читайте также: В ГСЧС Украины рассказали о спасении людей из ямы с кипятком в Киеве