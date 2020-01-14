Киев, 14 января 2020, 13:32 — REGNUM Уголовное дело открыла Национальная полиция Украины в связи с прорывом тепломагистрали в районе торгового центра Ocean Plaza в Киеве, сообщили 14 января в пресс-службе ведомства.
Сейчас на месте происшествия продолжает работать полиция, обеспечивая правопорядок.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате прорыва трубы крупного диаметра, торговый центр и прилегающие улицы в Киеве залило кипятком. По данным полиции, пострадали десять человек.
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