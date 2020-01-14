Камешково, Владимирская область, , 13:27 — REGNUM Во Владимирской области вечером 13 января в Камешковском районе на месте пожара в жилом доме нашли тела двух людей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

В деревне Дворики в сгоревшем доме проживали 29-летний мужчина-инвалид и 40-летняя женщина. Оба злоупотребляли алкогольными напитками. Дом и система его печного отопления были в аварийном состоянии, в нём не было электричества, а для освещения жильцы использовали свечи. В рамках доследственной проверки следователям предстоит установить причину возгорания.

Днём ранее, 12 января, в деревне Арефино Камешковского района при пожаре в частном доме погибла пожилая пара — 65-летняя хозяйка дома и её 61-летний сожитель. Также была организована доследственная проверка. Предварительная версия возникновения пожара — неосторожное обращение с печным отоплением.