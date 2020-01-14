Кампала, , 13:29 — REGNUM Полицейские в Кампале арестовали 13 молодых людей за то, что они якобы устроили акцию протеста против того, что они назвали «неспособностью правительства бороться с коррупцией в Уганде». Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Активисты, которые в настоящее время содержатся в центральном полицейском участке в Кампале, были задержаны полицией вдоль трассы Кампала-Энтеббе в понедельник, 13 января.

Одетые в черные одежды и держащие плакаты, активисты под эгидой «Черного понедельника» были арестованы во время своей антикоррупционной кампании, называемой «Настоящий антикоррупционный марш».

Активисты утверждали, что правительство не делает достаточно для того, чтобы бороться с коррупцией.

Каждый понедельник они объявили днем протеста и повышения осведомленности о необходимости искоренить коррупцию, которая «проникла в национальный бюджет страны», передают репортеры.

«Мы арестовали две группы за подстрекательство к насилию. Они были задержаны, в их отношении было заведено расследование», — сказал заместитель пресс-секретаря полиции Кампалы, помощник суперинтенданта полиции Люк Овоезигире.

4 декабря прошлого года президент Уганды Йовери Мусевени призвал угандийцев к борьбе с коррупцией, также проведя антикоррупционный марш.

Мусевени заявил, что марш, в котором приняли участие несколько министров и представителей правящей партии «Национальное движение сопротивления», был направлен на усиление борьбы с коррупцией.

По информации журналистов издания, Уганда теряет сотни миллиардов угандийских шиллингов из-за коррупции.