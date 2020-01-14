Краснокаменск, Забайкальский край, , 13:25 — REGNUM В Забайкальском крае пресекли необычный канал поставки наркотиков в одну из исправительных колоний Краснокаменска. Пакеты с марихуаной туда доставили при помощи самодельной пневматической пушки. Подробности сообщает официальный сайт МВД России.

По данным правоохранителей, наркотики успели перебросить в колонию, но там пакеты были перехвачены и изъяты работниками уголовно-исполнительной системы. В ходе расследования уголовного дела на одной из автодорог было остановлен автомобиль, в салоне которого находился один из подозреваемых, а также обнаружено около 500 граммов вещества растительного происхождения, которое, согласно заключению эксперта, является марихуаной.

Позднее, в ходе обыска и задержания ещё двоих подозреваемых, правоохранители изъяли и ту самую самодельную пневматическую пушку, с помощью которой осуществлялся переброс наркотических средств на территорию колонии.

Напомним по итогам 2019 г., согласно информации краевого УФСИН, 1262 осужденных были поощрены за активное участие в культурной и спортивной жизни учреждений, из них 339 освобождены условно-досрочно, 116 осуждённым заменена неотбытая часть наказания более мягким видом наказания, 61 осуждённому изменен вид исправительного учреждения, 16 предоставлены отпуска с выездом за пределы ИУ, 2 осуждённым колони-поселения предоставлено право проживания с семьей за пределами исправительного учреждения.