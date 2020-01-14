Киров, , 13:23 — REGNUM В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Иркутской области, которого подозревают в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошёл 12 января 2020 года. По данным ведомства, 45-летнему жителю Иркутской области на станции Киров отказали в проезде на поезде, так как он был пьян и нарушал общественный порядок. Когда на перрон прибыл наряд транспортной полиции, то подозреваемый отказался проследовать в отдел и ударил полицейского по голову.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По информации управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, в январе-сентябре 2019 года в Поволжье зарегистрировано свыше 30 тыс. заявлений и сообщений о противоправных деяниях, задержано свыше 100 тыс. человек за совершение административных правонарушений, в том числе за нарушение антиалкогольного законодательства — более 36 тыс. граждан.