Ухта, Коми, , 13:22 — REGNUM СУ СКР по Республике Коми возбудил уголовное дело по факту пожара на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе. Следователи полагают, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пожар на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел 9 января. В результате работник организации 1974 года рождения получил тяжкий вред здоровью. Кроме того, предприятию причинен ущерб в размере около 12 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос о проведении ряда экспертиз, следователи изучают изъятую на заводе документацию и допрашивают руководителей и сотрудников предприятия.