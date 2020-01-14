Иваново, , 13:20 — REGNUM Известный ивановский предприниматель застрелил своего соседа — отца троих детей. Поводом для конфликта стала уборка снега.

Трагедия произошла 5 января. По данным СУ СКР, 58-летний мужчина выстрелил в своего 41-летнего соседа за то, что тот перебрасывал снег к его калитке. Мужчина скончался от полученного ранения. Подозреваемый задержан и отправлен в СИЗО.

По информации Ivanovonews, в совершении преступления подозревается известный ивановский бизнесмен. Причиной конфликта стало складирование снега — снег с участка подозреваемого попадал на участок его соседа. Когда хозяин вместе с приятелем решили перекинуть снег обратно, бизнесмен вышел с ружьём — в соседа он выстрелил, второго мужчину ударил прикладом по голове.