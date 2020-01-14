Курган, , 13:12 — REGNUM В Кургане по факту аварии, которая произошла вечером 13 января 2020 года, возбуждено уголовное дело. Погиб 60-летний водитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции по Курганской области.

Трагедия произошла в 17:40 по местному времени (15:40 мск) на улице Коли Мяготина Кургана. Женщина-водитель 54-лет в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле ВАЗ 2112 выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль ВАЗ 21 074. В результате аварии водитель «семёрки» скончался до приезда скорой помощи. Пьяная автоледи госпитализирована в больницу.

Против неё возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в этот же день пьяная жительница курганского города Шадринска чуть не угробила в автомобильной аварии двух малолетних детей, устроив массовое ДТП.

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