Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону спилили несколько деревьев. Горожане считают, что все зелёные насаждения здоровы и их вырубили незаконно. Информация об инциденте поступила от обеспокоенных жителей областного центра в социальных сетях, передаёт ИА REGNUM.

«В Западном микрорайоне вдоль пешеходного тротуара по направлению с улицы 2-й Краснодарской на улицу Каширскую спилили много хороших высоких зелёных деревьев — тополей и вязов — на большом участке типа сквера. Как можно лишать людей тени и кислорода? Кто дал на это право?» — пожаловался в паблике «Ростов Главный» горожанин.

Автор поста просит прекратить дальнейшую вырубку.

Тем временем от очевидцев поступают сообщения об опасных деревьях, которые угрожают жизни и здоровью горожан. Информация об аварийных зелёных насаждениях появляется в сервисе «Благоустройство» на сайте горадминистрации.