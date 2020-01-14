Челябинск, , 13:03 — REGNUM В Челябинске возобновлено расследование преступления, которое произошло более 25 лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, 28 августа 1994 года на станции Челябинск-Главный произошло убийство мужчины. В тот день его тело было обнаружено возле строящегося моста. Правоохранительным органам не удалось установить личность подозреваемого по горячим следам, и впоследствии расследование уголовного дела было приостановлено.

«Несмотря на это, работа по установлению лица, причастного к совершению преступления, во взаимодействии с сотрудниками отдела уголовного розыска Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте не прекращалась», — сообщили в пресс-службе управления.

В итоге спустя 25 лет при отработки лиц, которые могли быть причастными к насильственным преступлениям был установлен подозреваемый по данному делу. ИМ оказался 58-летний гражданин, ранее неоднократно судимый. На данный момент он написал явку с повинной.

Отметим, что с подозреваемым проводится комплекс следственных мероприятий, а также назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.