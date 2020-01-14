Ярославль, , 12:52 — REGNUM Работы по подъему останков затонувшего в Ярославле дебаркадера завершатся после того, как на Волге встанет лед. Об этом сообщил в социальных сетях заместитель председателя правительства области Роман Колесов.

Демонтаж дебаркадера Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дебаркадер затонул при транспортировке 25 августа 2019 года. В октябре началась разборка надводной части.

«Еще в ноябре прошлого года полностью демонтирована надводная часть объекта, а также большинство конструкций второго этажа, где в данный момент находятся лишь их небольшие остатки на носу и корме дебаркадера. Работы проводятся ОАО «Ярославский речной порт» и продолжатся при соответствующих погодных условиях, а именно формировании устойчивого ледостава на акватории реки Волга», — написал зампред ярославского правительства Роман Колесов.

Водолазы будут работать со льда, демонтированные конструкции планируется подтягивать лебедками к берегу.

«С учетом того, что демонтаж необходим для обеспечения полной безопасности процесса судоходства и минимизации вреда, который может быть причинен водному объекту, региональным правительством осуществляется постоянный мониторинг хода работ», — сообщил Роман Колесов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле начали разбирать затонувший дебаркадер