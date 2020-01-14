Курган, , 12:43 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет заключённый, подговоривший охранника исправительной колонии №1 за взятку в 36 тыс. рублей передать с воли наркотики и мобильный телефон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Преступление было совершено в начале 2019 года. Действия охранника были пресечены службой собственной безопасности УФСИН по Курганской области.

Заключённый обвиняется в даче взятки и в покушении на незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудник исправительного учреждения также привлечён к уголовной ответственности и вскоре предстанет перед судом.