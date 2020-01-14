Улан-Удэ, , 12:41 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о необходимости ускорить расследование обстоятельств ДТП в Прибайкальском районе, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук».

"По согласованию со следственным комитетом республики дал поручение предусмотреть оплату 100 тыс. руб. всем, кто представит запись с видеорегистратора на участке дороги от Гремячинска до Турунтаево, на которой будет видно водителей Туарега или Прадо, причастных к данному ДТП», — отметил он.

Напомним, девушку насмерть задавил «Ленд Крузер Прадо» секретаря регионального политсовета «Единой России» Баира Жамбалова. По его версии, за рулём машины в это время находился предприниматель Галуст Пилосян. Автомобилем «Фольксваген Туарег» бизнесмена управлял сам политик.

Однако отец погибшей девушки, как сообщало ИА REGNUM, ранее обвинил в смерти дочери единоросса. В СКР также допускают, что внедорожником мог управлять и другие люди из компании, возвращавшейся с зимней рыбалки. Следователи намерены проверить всех причастных на полиграфе.

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