Каир, , 12:43 — REGNUM В египетской тюрьме скончался гражданин США, ранее объявивший голодовку. Об этом 14 января сообщает Associated Press.

По данным журналистов, 54-летний Мустафа Кассам, проведший в тюрьме Египта шесть лет, скончался от сердечной недостаточности, вызванной голодовкой, которую он объявил в знак протеста против факта своего пребывания за решеткой.

«Его смерть в заключении была излишней, трагичной и предотвратимой. Я буду продолжать поднимать проблему нарушения прав человека в Египте», — заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер в комментарии журналистам агентства.

Кассам был арестован в августе 2013 года по обвинению в участии в акциях протеста в стране. Адвокаты погибшего утверждают, что он был приговорен к тюрьме по ошибке.

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