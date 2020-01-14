Белгород, , 12:42 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту возгорания жилого дома в селе Большие Липяги Вейделевского района Белгородской области, сообщили 14 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Из-за возгорания электрогирлянды на пожаре погибли мать и малолетний ребёнок.

Возгорание произошло 12 января около 23:00. В доме проживала семья с двумя детьми 2015 года рождения. В ходе тушения пожара спасатели вынесли из строения ребёнка, которого доставили в Валуйскую центральную районную больницу. На месте происшествия также обнаружены тела 28-летней хозяйки дома и её четырёхлетнего сына со следами термического воздействия. Глава семьи в это время находился на работе. Как установили специалисты, очаг возгорания находился в месте подключения электрогирлянды новогодней ёлки к электросети.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, проводят судебные экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».