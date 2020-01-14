Тольятти, Самарская область, , 12:41 — REGNUM Проверку по фактам повреждения общественного транспорта проводят полицейские Тольятти. Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 10 и 13 января 2020 года в полицию поступили сообщения от водителей пассажирских автобусов марки ЛИАЗ, которые просили зафиксировать повреждения стекол в их автобусах.

По словам водителей, 10 января два водителя ехали в обеденное время на автобусах без пассажиров. На улице 40 лет Победы они услышали звон стекол и обнаружили, что два боковых окна в их автобусах разбиты. В полицию они обратились лишь вечером, находясь в точке отстоя. Полицейские обнаружили в одном из автобусов металлический шарик диаметром примерно 16 мм.

13 января 2020 года в полицию поступили сообщения от еще четырех водителей автобусов о том, что в транспортных средствах они обнаружили повреждения в виде небольших сквозных отверстий окон. В каждом автобусе повреждено по одному окну.

Пострадавших в этих происшествиях нет.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 214 УК РФ «Вандализм».

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия.

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