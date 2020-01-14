Анкара, , 12:39 — REGNUM В результате взрыва в турецкой больнице в городе Тарсус на юге страны пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом 14 января сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, от взрыва пострадали пять человек.

Сообщается, что ЧП произошло во время ремонта отопительного оборудования в бойлерной. На данный момент двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 14 января в правоохранительные органы поступила информация об анонимных сообщениях с угрозами взрывов московских школ. Для обследования территорий учебных заведений выехали сотрудники оперативных служб. Информации о количестве школ пока нет.

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