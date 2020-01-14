Посёлок городского типа Агинское, Забайкальский край, , 12:33 — REGNUM В Забайкальском крае вынесен обвинительный приговор мужчине, который с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей продемонстрировал двум малолетним девочкам половые органы в общественном туалете. Подробности сообщает заместитель прокурора Агинского района Эржэна Жамьянова.

«В ходе судебных заседаний мужчина не признал свою вину и настаивал на том, что был нетрезв и зашёл в общественный туалет по нужде, не видя других его посетителей. Участвующий в деле прокурор опроверг его доводы и представил суду доказательства причастности к совершению преступления», — сказано в официальном сообщении прокуратуры.

В итоге суд, рассмотрев данное уголовное дело, возбуждённое по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») назначил подсудимому наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Также эксгибициониста решено направить на принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра. Приговор суда в законную силу не вступил.