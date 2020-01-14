Тбилиси, , 12:31 — REGNUM В ночь на Старый Новый год в столице Грузии сгорели два торговых объекта — рынок стройматериалов на улице Кавтарадзе и рынок вторичной техники в районе Исани.

По информации МВД Грузии, сообщение о сильном задымлении и открытом огне, охватившем рынок на улице Кавтарадзе, поступило в центр оперативного управления неотложной помощью 112 поздно ночью. На вызов отреагировала служба по управлению чрезвычайными ситуациями и направила на тушение огня 14 бригад пожарных-спасателей. В результате пожара сгорело 350−400 квадратных метров площади рынка. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты, в том числе на автозаправочную станцию.

Согласно еще одной информации, полученной минувшей ночью центром 112, сильное задымление и открытый огонь были зафиксированы на улице Мевеле в районе Исани, где находится рынок вторичной техники.

На место были направлены 12 бригад пожарных-спасателей, которым удалось своевременно локализовать, а затем и полностью ликвидировать пожар.

В результате обоих инцидентов никто не пострадал, но предприниматели говорят о нанесенном им крупном финансовом ущербе. Они ожидают помощи от столичных властей.

Причины пожара в обоих случаях установит расследование, которое начало МВД Грузии.