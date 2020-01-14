Абакан, , 12:30 — REGNUM В Хакасии завершено расследование уголовного дела в отношении 14 человек, обвиняемых в хищении денег у сирот. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Из них 12 человек — жители Хакасии в возрасте от 25 до 39 лет, ещё двое (22 года и 48 лет) — жители Красноярского края. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении пяти эпизодов мошенничества в крупном размере, пяти эпизодов пособничества в совершении мошенничества в крупном размере, подделке документов и так далее.

По версии следствия, обвиняемые с мая по сентябрь 2017 года договорились и разработали схему хищения денег у сирот. Они искали человека, который за денежное вознаграждение выступал мнимым попечителем несовершеннолетнего. На его имя готовили поддельные официальные документы от имени должностного лица о назначении его попечителем несовершеннолетнего. Также готовилось разрешение администрации на закрытие счёта несовершеннолетнего.

Затем мнимый попечитель в банковском учреждении в присутствии несовершеннолетнего предъявлял поддельные официальные документы на закрытие счёта. После этого обналичивались все деньги, находящиеся на номинальном счёте сироты.

Практически все деньги злоумышленники забирали себе, ссылаясь на высокие затраты на свои услуги. Сироте отдавалась лишь минимальная сумма. Обвиняемые были уверены, что подростки не будут обращаться в правоохранительные органы.

Потерпевшими признаны семь несовершеннолетних. Ущерб составил более 3 млн рублей.

Четверо из 14 человек отрицают свою причастность к преступлениям. Один признает вину частично, девятеро — в полном объёме. Уголовное дело направлено в суд.

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