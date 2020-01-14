Орск, Оренбургская область, , 12:31 — REGNUM В Орске Оренбургской области полиции, чтобы задержать автомобилиста-нарушителя, пришлось применить оружие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Ранним утром 14 января инспекторы ДПС решили проверить документы у водителя машины «Шевроле Нива» и подали команду об остановке транспортного средства. Однако водитель проигнорировал требование.

Правоохранители начали преследование нарушителя. Водитель грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации на дороге, пытаясь скрыться от полиции. В результате автоинспекторы приняли решение применить оружие.

После предупредительного выстрела в воздух были сделаны ещё три прицельных выстрела по колесу автомобиля. С повреждённым колесом машина была остановлена. Как показало медосвидетельствование, водитель был пьян. В отношении мужчины возбуждено административное производство по трём статьям КоАП РФ. Автомобиль помещен на спецстоянку.