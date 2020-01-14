Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после того как пять вагонов-цистерн сошли с рельс на станции «Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский» Октябрьской железной дороги. Об этом во вторник, 14 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ЧП произошло вечером в понедельник, 13 января, в 22:50 мск на 27-м пути указанной станции. Во время спуска состава, при производстве маневровых работ, с рельс сошли пять вагонов с цистернами, груженными дизельным топливом. В результате произошедшего пострадавших нет, розлива топлива и угрозы экологической безопасности не произошло. Сейчас на месте происшествия идут восстановительные работы.

Транспортной прокуратурой начаты проверка и оперативные мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства, причины и условия, которые могли спровоцировать сход вагонов.

«Ход и результаты этой проверки Северо-Западной транспортной прокуратурой взяты на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.

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