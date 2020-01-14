Псков, , 12:19 — REGNUM В Псковской области за неделю с 6 по 12 января острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 2348 человек, что ниже недельного эпидемического порога на 25,2%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом в Пскове заболеваемость ОРВИ выше: за неделю заболели 1219 человек, что ниже эпидпорога всего на 3,7%. С ОРВИ за неделю госпитализирован 101 человек.

В ведомстве сообщили, что циркуляция респираторных вирусов в регионе находится на низком уровне.