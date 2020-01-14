Мухоршибирский район, Бурятия, , 12:13 — REGNUM В Мухоршибирском районе Бурятии завершился процесс над пенсионеркой, обвиняемой в истязании трёх малолетних внучек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе районного суда.

Женщина проживала вместе с дочерью и полтора года систематически «воспитывала» внучек 11, 8 и 6 лет. Воспитание сводилось к регулярному избиению, а также ограничению в питании. Объясняла бабушка свои действия благими целями, чтобы дети учились хорошо.

«С особым рвением она контролировала успеваемость, выполнение ими домашних заданий, затем начала давать «свои» задания и, в случае неподчинения её требованиям, регулярно применяла насилие к детям, заведомо находящихся в беспомощном состоянии в силу возраста», — отметили в суде.

Не останавливало женщину ни болезненное состояние здоровья младшей внучки, ни присутствие деда, матери и двух старших детей. Отмечается, что никто в семье не вмешивался в «воспитание» младших внучек из-за боязни. Учителям дети объясняли синяки тем, что «упали».

Однако в апреле 2019 года педагоги всё же забили тревогу, после того как одна из девочек снова пришла в школу с синяками на лице. В результате суд признал жестокую бабушку виновной и приговорил в пяти годам лишения свободы условно.

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