Приозерск, Ленинградская область, , 12:11 — REGNUM В Приозерском районе Ленинградской области из частного дома похитили копию картины Пьера Огюста Ренуара «Портрет актрисы». Копия выполнена в конце XIX — начале XX века и оценивается в 100 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, с заявлением о краже в полицию обратилась 60-летняя жительница поселка Сосново. По ее словам, хищение полотна произошло в период с 11 ноября по 30 декабря 2019 года из дома на улице Хлебная. Размер картины 35 см на 20 см, на ней изображена женщина в зеленом платье.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к данному преступлению, ведется их розыск», — отметили в Главке МВД России.

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