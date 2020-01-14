Токио, 14 января 2020, 12:11 — REGNUM Неизвестный мужчина забаррикадировался на предприятии в японском Идзумо, удерживая заложницу. Об этом сообщает 14 января телеканал NHK.
Злоумышленник находится в одном из помещений транспортной компании Ueda Cold, предположительно, у него есть холодное оружие. Состояние заложницы неизвестно.
На место прибыли полицейские, мужчина потребовал разговора с президентом компании.
Город Идзумо расположен на юго-западе японского острова Хонсю. Компания Ueda Cold специализируется на перевозже свежих продуктовых товаров, в её парке насчитывается 150 грузовиков.
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