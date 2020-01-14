Симферополь, , 12:09 — REGNUM С начала 2020 года крымские отдыхающие массово получают травмы во время зимних катаниях в горах. Об этом журналистам сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

«Отдыхающие массово получают различные травмы. Только за один день спасатели, патрулирующие плато Ай-Петри в районе п. Охотничий, оказали помощь пяти туристам, травмировавшимся при катании на сноутюбингах. До этого ещё восемь раз оказывали помощь пострадавшим на так называемых «ватрушках», — отметил министр.

По его словам, проблема в том, что люди идут кататься с любой понравившейся им горки, даже там, где стоят запрещающие знаки.

Как сообщало ИА REGNUM, за новогодние праздники с различными травмами в травматологическую поликлинику Южно-Сахалинска обратились 619 человек. В Костроме, по данным медиков, зарегистрировано на треть больше обращений, чем обычно под Новый год и Рождество.

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