Симферополь, 14 января 2020, 12:09 — REGNUM С начала 2020 года крымские отдыхающие массово получают травмы во время зимних катаниях в горах. Об этом журналистам сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
По его словам, проблема в том, что люди идут кататься с любой понравившейся им горки, даже там, где стоят запрещающие знаки.
Как сообщало ИА REGNUM, за новогодние праздники с различными травмами в травматологическую поликлинику Южно-Сахалинска обратились 619 человек. В Костроме, по данным медиков, зарегистрировано на треть больше обращений, чем обычно под Новый год и Рождество.
Подробности: Опасное развлечение: жители Сахалина травмируются на горках