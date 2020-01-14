Волгоград, 14 января 2020, 12:12 — REGNUM Трёх подозреваемых в сбыте сильнодействующих наркотиков задержали оперативники в Волгограде, сообщили 14 января в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские изъяли 4,5 кг различных психотропных веществ.
Двух волгоградцев задержали с поличным при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром». Неработающие жители Кировского и Советского районов сознались в преступлении, оказалось, что они на протяжении года выполняли функции, как расфасовщиков, так и закладчиков оптовых и мелких партий наркотических средств. В квартире одного из задержанных полицейские обнаружили более 3,6 кг мефедрона, 300 г гашиша и 600 г различных психотропных веществ. Часть изъятого уже была расфасована и приготовлена для сбыта. В ходе допроса мужчины выдали ещё одного сообщника, который делал тайники-закладки мелких партий наркотиков.
Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы. Задержанные арестованы.