Чита, , 12:04 — REGNUM Правоохранители Забайкальского края в кратчайшие сроки раскрыли убийство 18-летней жительницы Читы, чьи останки были найдены осенью 2019 г. Подробности резонансного уголовного дела сообщает СУ СК РФ по региону.

В ходе следствия выяснилось, что убийство произошло вечером 4 октября после знакомства и совместного распития спиртных напитков в квартире одного из многоквартирных домов в Чите. Из-за возникшей неприязни мужчина нанёс своей гостье множественные удары руками по различным частям тела, а затем задушил, продолжив пьянствовать. На следующий день злоумышленник расчленил тело. Несколько частей он вынес на улицу и утопил в реке Чита.

Известно, что по итогам судебных экспертиз обвиняемый признан способным отдавать отчет своим действиям и признался в совершении инкриминируемого ему деяния.

Как уже сообщало ИА REGNUM, расчлененные части женского тела были обнаружены жителем одного из многоквартирных домов в центре Читы на козырьке подъезда дома. Подозреваемым оказался мужчина, который арендовал квартиру в этом доме.

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