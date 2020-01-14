Исламабад, , 11:56 — REGNUM Число жертв схода лавин в пакистанском Кашмире достигло 57 человек, об этом 14 января сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Местные чиновники отмечают, что число жертв может возрасти. В настоящее время многие люди числятся пропавшими без вести.

Одной из причин схода лавин стали проливные дожди, продолжающиеся в указанном районе Пакистана несколько часов. Кроме того, недостаточно удовлетворительное развитие объектов инфраструктуры также способствовало гибели людей.

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