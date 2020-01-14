Самара, , 11:58 — REGNUM Врио генерального директора ООО «БИОМ-ПАРК» в Самаре, которого обвиняют в производстве медицинских изделий без лицензии, предстанет перед судом. Об этом 14 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, с 2015 года по 2016 год обвиняемый организовал без лицензии сборку двух комплексов лечебно-реабилитационного волнового массажа «БИОМ-ВОЛНА» на сумму свыше 494 тысяч рублей. Впоследствии данное оборудование было передано для реализации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 235.1 УК РФ.

Отмечается, что материалы уголовного дела переданы в суд Самары для рассмотрения по существу.