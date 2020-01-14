Москва, , 11:51 — REGNUM За десять месяцев 2019 года российские органы внутренних дел выявили на 13% больше фактов взяток, чем в том же периоде предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

За указанный период только Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выявило 54 факта коррупции. Всего фактов взяток зафиксировано 2 тыс. 242.

«Это больше чем за аналогичный период 2018 года на 13,1%», — сказали в ведомстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — августе 2019 года МВД выявило 18,4 тыс. преступлений коррупционной направленности. Ущерб по оконченным коррупционным уголовным делам за этот период составил около 102 млрд рублей.

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