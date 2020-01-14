Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону стая бродячих собак напала на местную жительницу. Горожанка попала в больницу, где ей сделали прививку от бешенства и столбняка. Инцидент произошёл на улице 2-й Баррикадной, уточнила пострадавшая в соцсетях.

«На меня напала стая собак. Одна кусала, другие окружили и лаяли. Оказалось, что они нападали и на других жильцов. Службы по отлову собак особо не шевелятся, сказали: «Пишите заявление». А как жить сейчас?» — задаётся вопросом участница паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM напоминает, что ростовчане регулярно жалуются на своры бродячих псов, обитающих в различных микрорайонах. Тем временем власти лишь сокращают расходы на борьбу с ростом числа безнадзорных животных в областном центре.

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