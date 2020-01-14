Анкара, , 11:50 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 115 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 14 января сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания проходили на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой страны. Всего было выдано 176 документов, поиск оставшихся подозреваемых продолжается.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастности к которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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