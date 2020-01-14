Салехард, , 11:43 — REGNUM На Ямале перед судом предстанет пенсионер за совращение школьницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что в городе Салехарде в апреле 2019 года 62-летний мужчина совершил ненасильственный половой акт с несовершеннолетней подросткового возраста.

По факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.