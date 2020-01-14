Посёлок городского типа Забайкальск, Забайкальский край, , 11:36 — REGNUM Компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб., неустойку и штраф предстоит выплатить автозаправочной станции в Забайкалье за некачественный бензин, из-за которого автомобилист не довез жену до роддома. Подробности сегодня, 14 января, сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

Инцидент произошёл 20 января 2019 года в Забайкальске. Мужчине понадобилось заправить полный бак автомобиля на АЗС «Комфорт» и отвезти в Читу беременную жену. Но при запуске двигатель удалось завести далеко не с первой попытки, а сам автомобиль стал двигаться рывками.

По пути в Читу между Могойтуем и Агинским датчики двигателя известили о неисправности и супруги добрались до поселка Агинское на буксире и попутным транспортом. В итоге женщине пришлось рожать в данном населённом пункте, а машину эвакуировать в один из сервисных центров Читы, где после комплексного осмотра и ремонта топливной системы, было залито новое топливо, автомобиль завелся и начал работать удовлетворительно.