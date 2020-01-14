Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM В Екатеринбурге дорожные службы за минувшие сутки вывезли на полигоны более 14,1 тыс. тонн снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Днём, 13 января, на снегоприемные полигоны было отправлено 4423 тонны снега, в темное время суток с 13 на 14 января — 9710 тонн», — уточнили в мэрии.

Напомним, что с начала 2020 года в Екатеринбурге было вывезено около 178 тыс. тонн снежной массы.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжаются снегопады в связи в чем, в областном центре усилена работа по очистке от снега пешеходных тротуаров и проезжей части. Так сегодня, 14 января, на уборку улиц выйдут 360 дорожных рабочих.

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