Москва, 14 января 2020, 11:27 — REGNUM Несколько школ Москвы проверяют из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов, передаёт ТАСС 14 января со ссылкой на источник.
Для обследования территорий учебных заведений, отмечает агентство, выехали сотрудники оперативных служб. Точное число школ в информации не называется.
Официального подтверждения информации пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Москве неизвестные «заминировали» около 300 различных объектов, взрывных устройств обнаружено не было.
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