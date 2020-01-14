Ульяновск, , 11:25 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней женщины, которую обвиняют в убийстве сожителя. Следствие считает, что было нанесено более двух десятков ножевых ударов, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

58-летний мужчина скончался вечером 8 января 2020 года в одной из квартир по проспекту Ленина в Димитровграде. По данным правоохранителей, обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения нанесла более 20 ударов ножом своему сожителю, от полученных ранений горожанин умер.

В ведомстве отмечают, что после преступления женщина сама обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время горожанка заключена под стражу.

«Она пояснила, что ссора произошла из-за того, что мужчина длительное время злоупотреблял спиртным», — говорится в сообщении.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Жертвой стал его знакомый, который, как полагает следствие, был забит насмерть: тело было вынесено на улицу и брошено возле соседнего дома.

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