Село Оймякон, Якутия, , 11:23 — REGNUM На территории конебазы вблизи села Оймякон впервые стая волков напала на собак-охранников.

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Пять волков добрались до конебазы и успели загрызть собаку. Работники вовремя услышали шум.

«Удалось застрелить двух волков. Планируем привлечь охотников для того, чтобы избавиться от остальных хищников», — цитирует «Якутия 24» главу администрации Оймякона Лию Старкову.

По словам местных жителей, волки первый раз близко подошли к селу, раньше такого не случалось.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих регионах волки в период гона выходят к людям. Так, серые хищники были замечены в Тверской области.