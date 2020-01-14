Сургут, Югра, , 11:14 — REGNUM В Югре перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере предстанет 20-летний гражданин Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре ХМАО.

Установлено, что гражданин Киргизии в ноябре 2019 года приобрёл у анонима через тайник-закладку синтетические наркотики с целью реализации в Сургуте. Но продать их не успел, так как был задержан сотрудниками полиции с 200 граммами запрещённых веществ.

На данный момент обвиняемый находится в следственном изоляторе. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Гражданину Киргизии грозит по максимуму до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.